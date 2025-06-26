Еще одному сироте вручили ключи от новой квартиры в Можайске

Житель Можайска, оставшийся без попечения родителей, стал обладателем собственного жилья. Это радостное событие станет началом нового этапа в жизни молодого человека.

Ключи от новой квартиры юноша получил из рук заместителя главы Можайского округа Марии Клинских. Она отметила, что теперь молодой человек имеет возможность создать свой собственный дом, атмосферу уюта и безопасности.

Поддержка и создание комфортных условий для жизни граждан являются приоритетными в работе администрации Можайского округа, подчеркнула Мария Клинских.

Ранее глава муниципалитета Денис Мордвинцев сообщил, что в 2025 году в Можайском округе жильем обеспечат еще 14 детей-сирот, 13 из них получат жилищные сертификаты. Документ позволяет выбирать квартиру в любом муниципалитете Подмосковья. Также можно приобрести двух- или трехкомнатную квартиру, если дополнительно вложить денежные средства.