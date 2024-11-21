Еще одному сироте вручили ключи от квартиры в Можайске

В Можайском городском округе еще один молодой человек, оставшийся без попечения родителей, получил жилье. Ключи от квартиры Петру вручила замглавы муниципалитета Мария Клинских.

В присутствии заместителя главы Можайского городского округа Марии Клинских Петр подписал документы и стал владельцем собственной квартиры.

«Поздравляю вас с этим событием, это новая страница в вашей жизни. Уверена, вы будете заботиться о своем жилом помещении. А наши специалисты готовы откликнуться на ваши сообщения в случае, если будет нужна помощь», — сказала Клинских.

Отметим, что с начала 2024 года в округе 22 оставшихся без попечения родителей молодых человека получили новые квартиры. Сертификатом на жилье воспользовались 19 сирот, а троим вручили ключи. Петр стал 21-м из тех, кого обеспечили квартирой по этой социальной программе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».