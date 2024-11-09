Еще одному сироте вручили ключи от квартиры в Котельниках

Свою новую квартиру Артем Курганов осматривает вместе с главой городского округа Михаилом Соболевым и родной тетей Екатериной Усмановой. Она была опекуном юноши.

«Большое спасибо всем, кто участвовал в этом деле. Спасибо всем огромное. Мы очень счастливы и рады. Артем, дай Бог тебе в этой квартире быть счастливым и довольным. Чтобы все у тебя было хорошо», — сказала тетя Артема Курганова Екатерина Усманова.

В квартире сделали социальную отделку, установили сантехнику, поставили двери и окна, электрическую плиту. Артем думает, как обустроить жилье, уже через неделю он планирует переехать в него.

«Получается здесь будет стоять компьютер. Тут телевизор будет стоять. Там полка будет с книгами, дисками. В принципе, пока что все. У меня появилось свое жилье. Ощущаю радость, так как я уже пришел, увидел, как все выглядит, и мне нравится», — поделился он.

На встрече Михаил Соболев и Артем Курганов обсудили будущую профессию юноши. Он окончил индустриальный колледж по специальности «Программист», сейчас проходит практику на заводе. Чтобы в квартире царила творческая атмосфера, глава округа подарил молодому человеку колонку-бумбокс.

По словам руководителя муниципалитета, в Котельниках в 2023 году сироты получили три квартиры, а в 2024 году — пять. В следующем году их количество увеличат до восьми.

«Государство помогало и будет помогать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. И это очень важно для нас и то, что мы сегодня сделали. Квартиру предоставили сироте. Это очень большой момент, я считаю, и мы будем это делать», — отметил Михаил Соболев.

Напомним, жилье детям-сиротам предоставляют по договору специального социального найма: ребята только через пять лет смогут при желании приватизировать или продать квартиру.

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