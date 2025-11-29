Еще одному сироте в Лосино-Петровском вручили ключи от новой квартиры

Торжественная церемония вручения ключей от собственного жилья ребенку, оставшемуся без попечения родителей, прошла в Лосино-Петровском. Ключи ей передал глава городского округа Сергей Джеглав.

Участие в мероприятии также принял старший помощник Щелковского городского прокурора Анна Полякова и начальник окружного управления социального развития № 7 Олеся Савицкая. Они вручили ключи жительнице Лосино-Петровского Алисе Мордовиной.

Квартира уже отремонтирована. Сейчас осталось завезти сюда мебель.

«Получив собственное жилье, Алиса получает не только комфортное место проживания, но и стабильную основу для дальнейшего успешного устройства своей жизни. Эта инициатива подтверждает политику региона, направленную на обеспечение достойных условий существования и улучшение качества жизни социально уязвимых групп населения», — прокомментировали в пресс-службе администрации Лосино-Петровского городского округа.