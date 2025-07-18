Еще одному сироте в Котельниках вручили ключи от новой квартиры

Оставшийся без попечения родителей восемнадцатилетний Иван Ефанов получил ключи от однокомнатной квартиры. Глава городского округа Котельники Михаил Соболев поздравил его с новосельем.

Иван Ефанов окончил «Луганский колледж автосервиса имени Александра Гизая» и уже получил среднее профессиональное образование по профессии «сварщик». Он любит заниматься спортом, особенно его интересует греко-римская борьба. Иван также постоянно помогает своей бабушке.

«Я искренне надеюсь, что собственное жилье станет для Ивана надежным фундаментом, позволит сосредоточиться на своем профессиональном и личностном развитии. От всей души желаю ему счастья, успехов и множества радостных моментов в новом доме!» — сказал Михаил Соболев.

Отметим, что администрация Котельников обеспечивает жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Всего в этом году планируют вручить ключи от новых квартир четверым жителям округа.