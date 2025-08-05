Еще одному педагогу из Подольска вручили жилищный сертификат

Пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Подольск

Сертификат на жилье по программе «Социальная ипотека» получила учительница начальных классов из Подольска Евгения Забалуева. Педагог посвятила профессии почти четверть века.

Сейчас Евгения Забалуева трудится в средней общеобразовательной школе № 32.

«Поздравляю Евгению с этим важным событием! Желаю успехов в работе и счастья в новом доме!» — поделился в своих социальных сетях глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Социальная ипотека» помогает педагогам решить жилищный вопрос. Благодаря этой инициативе уже 44 учителя из Подольска улучшили свои жилищные условия.

Напомним, что правительство Московской области берет на себя оплату первоначального взноса и компенсацию значительной части ипотечного кредита. Это существенно облегчает бремя платежей для участников программы.