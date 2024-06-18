Еще одному медработнику в Одинцове одобрили льготную ипотеку

Диана Усенко работает в Одинцовской областной больнице уже почти 15 лет и считает профессию врача своим призванием. Она всегда стремилась помогать людям, и для нее важным был не только профессионализм, но и эстетика профессии, такая как белый халат. Диана наслаждается возможностью общаться с людьми, поддерживать их и постоянно совершенствоваться как личность и профессионал, ведь каждый случай в ее практике уникален.

Благодаря программе «Социальная ипотека», которую запустил губернатор Московской области Андрей Воробьев в 2016 году, Диана с двумя детьми смогла приобрести уютное жилье, где вся ее семья может комфортно жить и наслаждаться современными условиями. Как и всем, после рабочего дня для Дианы важно иметь возможность прийти домой и отдохнуть душой.

Программа «Социальная ипотека» предоставляет сотрудникам медицинских учреждений, учителям, молодым ученым, специалистам в области ОПК и тренерам возможность приобрести собственное жилье.

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