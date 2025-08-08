Еще одной сироте в Котельниках вручили ключи от новой квартиры

Глава городского округа Михаил Соболев передал ключи от однокомнатной квартиры 23-летней Юлии. Девушка участвовала в программы обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Юлия, несмотря на юный возраст, уже добилась больших успехов — она руководит собственным кадровым агентством и воспитывает двоих детей. Большое внимание молодая мать уделяет образованию и творческому развитию своих малышей, а также увлекается садоводством, прививая детям любовь к природе.

Михаил Соболев пожелал Юлии новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, счастья и уюта в новом доме.

Отметим, в этом году планируют вручить ключи от новых квартир четверым жителям Котельников. Ранее обладателем собственного жилья стал восемнадцатилетний Иван Ефанов, оставшийся без попечения родителей.

Напомним, что в Подмосковье при поддержке губернатора Андрея Воробьева детям-сиротам, не имеющим жилья, по достижении совершеннолетия предоставляют квартиру или жилищный сертификат на ее покупку. Чаще всего ребята выбирают второй вариант: он позволяет купить жилье в любом муниципалитете. При наличии собственных средств можно претендовать на квартиру большей площади, добавив необходимую сумму.