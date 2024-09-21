Еще одной сироте из Реутова вручили сертификат на жилье

Заместитель главы городского округа Реутов Екатерина Отческая торжественно вручила сертификат на квартиру сироте Настасии Голубовской. С начала года это уже пятый документ на жилье, выданный детям-сиротам в муниципалитете.

Обладательница жилищного сертификата Настасия Голубовская закончила колледж, она выучилась на оператора швейного оборудования.

«В ближайшее время я планирую продолжить образование. Собственная квартира — это хорошее подспорье в начале карьеры», — поделилась девушка.

Сейчас Настасия выбирает подходящую квартиру, а быт начнет планировать уже после покупки и оформления жилья в собственность.

Всех детей-сирот, достигших совершеннолетия, обеспечили жильем в Московской области. Раньше им выдавали ключи от квартиры, а теперь вручают жилищные сертификаты, позволяющие самостоятельно выбрать квартиру.

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