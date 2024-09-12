Еще одной семье в Коломне провели газ благодаря президентской программе

В Коломне продолжается газификации жилых домов в рамках президентской программы. Сотрудники « Мособлгаза » подключили еще один участок на Центральной улице в деревне Солосцово.

«Пока погода дает фору, не сбавляем темпов стройки по социальной газификации. Цель — без промедлений подготовить к пускам газа наших заявителей. В их числе — хозяин одного из домов по улице Центральной в Солосцово», — рассказали в филиале «Юго-Восток» Мособлгаза.

Специалисты построят газопровод в границах участка и подготовят дом к приему газа. Этой зимой собственники будут отапливать помещения уже по-другому.

Отметим, газификация Солосцова началась в 2022 году. За это время подключили 33 дома, но заявки еще продолжают принимать. Собственникам необходимо оформить документы через личный кабинет «Мособлгаза» и дождаться специалистов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».