Еще одной семье в Дмитрове подключили газ по президентской программе

Специалисты «Мособлгаза» в Дмитрове подключили еще один дом в селе Белый Раст к газу. В рамках программы собственникам довели коммуникации до границ участка, а оставшиеся работы оплатили жильцы.

В Дмитровском округе продолжают подключать дома в рамках президентской программы «Социальная газификация».

«О программе мы узнали по телевизору. Отапливались электричеством, кварцевыми обогревателями. Выходило в районе 20 тысяч рублей, если не больше. В морозы так вообще — очень много. Газ для меня — это, прежде всего, экономия на платежах и тепло. Ведь от электричества тепло совсем не такое, как от газа! Особую благодарность хочу выразить нашему куратору — Бутырскому Кириллу Игоревичу. Именно он приложил все усилия и сделал все, чтобы в наш дом пришел газ» — сказала хозяйка дома Юлия Николаевна.

Заявку на подключение можно подать на сайте в любое время. По условиям программы домовладение должно быть зарегистрировано и находиться в населенном пункте, в котором есть распределительный газопровод.

В рамках программы коммуникации подводят до границ участка, а подготовку дома к подключению проводит собственник.

«Благодаря государственной поддержке жизнь в наших селах становится более комфортной и приятной. Мы продолжаем трудиться над тем, чтобы каждый житель Дмитровского округа мог воспользоваться преимуществами социальной газификации и улучшить свои жилищные условия», — отметил Иван Курданин, глава Дмитровского муниципального округа.

Отметим, услуги по строительству предоставляет как АО «Мособлгаз», так и специализированные строительные организации.