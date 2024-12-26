Еще одной семье из Звенигорода вручили ключи от новой квартиры

Жительница Звенигорода Марина Чернодарова скоро будет праздновать не только Новый год, но и новоселье. Вместе со своей семьей она переезжает в новую квартиру, которая станет для них настоящим подарком к 2025 году.

Раньше семья жила в муниципальной трехкомнатной квартире по договору социального найма, но в 2018 году дом на Нахабинском шоссе признали аварийным и решили снести. Всем жильцам предложили равноценную замену. Собственникам квартир предоставили выбор — либо новое жилье, либо денежную компенсацию. Для 19 жителей, включая семью Чернодаровых, в микрорайоне Восточный приобрели благоустроенные квартиры.

Теперь Марина Викторовна вместе с семьей готовится к переезду в просторную трехкомнатную квартиру. Ремонт уже завершили: установили стеклопакеты, осталось только обставить квартиру мебелью. В этом ей поможет невестка Мария, которая увлекается дизайном интерьеров. Первым гостем в новой квартире стал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Он поздравил семью с важным этапом в их жизни и пожелал им счастья в новом доме.

«Дом — это не только стены и крыша, но и место, где создаются уют и семейное счастье: детский смех, радостные моменты. Такой фундамент благополучия вашей большой семьи. Мы вас поздравляем!» — отметил Андрей Иванов.

Марина Викторовна — учитель начальных классов в школе имени Пронина. Ее профессиональные достижения не остались незамеченными: она получила почетные грамоты от Министерства образования Московской области и губернатора региона. Ее сын Роман, старший лейтенант, работает экзаменатором в ГИБДД и тоже живет в Звенигороде. У Марины Викторовны двое внуков — Дима и Денис, которые учатся в школе № 1. Конечно, бабушка внимательно следит за их успехами в учебе.