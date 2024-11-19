Еще одной многодетной семье в Лосино-Петровском оказали социальную помощь

Многодетная семья из городского округа Лосино-Петровский обратилась за поддержкой в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия». В ответ на их просьбу о помощи активисты партии оперативно включились в работу, чтобы оказать необходимую поддержку.

Члены партии встретились с многодетной матерью и вручили ей продуктовые наборы, собранные неравнодушными гражданами и членами партии. Эта помощь станет значимым вкладом в улучшение повседневной жизни семьи.

Исполнительный секретарь местного отделения партии Вячеслав Градин отметил, что каждый день должен быть наполнен добрыми поступками и поэтому представители партии не просто говорят о важности помощи другим, но и активно занимаются этим.

Эта акция стала еще одним примером того, как совместными усилиями можно изменить жизнь нуждающихся к лучшему.

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