Еще одного гинеколога трудоустроили в женскую консультацию в Серпухове

Новый врач приступил к работе в Серпуховской больнице. Вероника Алехина окончила ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология».

Вероника Алехина окончила Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова в 2021 году. Затем она поступила на ординатуру в Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна по специальности: акушерство и гинекология.

«Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами является одним из ключевых направлений национального проекта „Здравоохранение“. Молодой специалист приносит не только свежий взгляд и новые идеи, но и дополнительные знания и опыт, которые помогут нам лучше оказывать медицинскую помощь прекрасной половине человечества. Вероника совсем недавно приступила к работе, но уже успела зарекомендовать себя с самой хорошей стороны. Она проявляет высокую профессиональную компетенцию и является исключительно внимательной и заботливой к пациенткам», — отмечает заведующая женской консультацией № 1 Серпуховской больницы Евгения Куценко.

Отметим, в Серпухове создают все условия для привлечения и поддержки медицинских кадров. Специалистам компенсируют аренду жилья, предоставляют земельные участки и социальную ипотеку.

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