Еще одно занятие прошло в Школе будущих родителей в Дедовске

Будущие мамы и папы смогли посетить лекцию от опытной и сертифицированной доулы Анны Стародворцевой — специалиста, который психологически поддерживает женщину во время беременности. Ключевыми темами занятия стали партнерские роды, правильное дыхание при схватках и немедикаментозные способы обезболивания.

На встрече более подробно обсудили, как женщина может отвлечься от боли при родах. Специалист предложила несколько способов: сделать массаж, использовать гипнотехники или принять более удобные позы.

Такие занятия в «Школе будущих родителей» в Дедовске проводятся регулярно. Следующая встреча будет с клиническим психологом, специалистом по работе с семьей, педагогом-филологом Луизой Арсаналиевой 25 октября в 11:00 по адресу: Дедовск, ул. Больничная, д. 5. На лекции будут обсуждать материнство, как выйти на работу после декрета и как женщинам справиться со стрессом и не только. Записаться на занятие можно через группу в телеграм-канале.