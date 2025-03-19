Еще одно заброшенное здание снесли в селе Сынково

Еще одно заброшенное здание снесли в Подольске. Это был недострой в селе Сынково вблизи Военной улицы. Долгое время объект находится в полуразрушенном состоянии.

Как сообщили в Мособлархитектуре, площадь недостроенного здания составляла 2,5 тысячи квадратных метров. Оно находилось в черте жилой застройки.

Дом был в полуразрушенном состоянии, о необходимости его сноса сообщили жители.

«Властями муниципалитета были проведены мероприятия по поиску правообладателя объекта, однако, собственник установлен не был. В результате строение признали бесхозяйным и подлежащим сносу. Демонтаж здания был выполнен в текущем месяце. В настоящий момент территория свободна от объекта и строительного мусора», — рассказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

Всего в Подольске выявили 343 недостроя. Из них 248 уже привели в порядок или снесли.