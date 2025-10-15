Еще одно общественное пространство создадут в Подольске

Сквер имени почетного гражданина города и Московской области Василия Пестова продолжают благоустраивать. На пересечении улицы Юбилейной и Красногвардейского бульвара рабочие проложили необходимые коммуникации и установили уличное освещение и систему видеонаблюдения.

Сформирована и многофункциональная инфраструктура, в которую вошли спортивная зона с воркаут-площадкой и теннисным столом, зона тихого отдыха с качелями и навесом, а также новые малые архитектурные формы. Сделали дополнительное озеленение.

Проект выбрали сами жители, сквер на Юбилейной победил в народном голосовании на федеральном портале в 2023 году.

Все работы выполняются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Скоро здесь будет уютно гулять всей семьей, открытие запланировали на начало ноября.