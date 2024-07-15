Еще одно незаконное строение снесут в городском округе Мытищи

Арбитражный суд Московской области вынес решение о сносе незаконной пристройки к зданию, расположенной в поселке Вешки. Администрация Мытищ обратилась в суд с исковым заявлением, так как объект не соответствует строительным нормам и выходит за границы участка.

Судебная экспертиза подтвердила нарушения, связанные с незаконным строительством, такие как нарушение прав третьих лиц, выход за пределы кадастровых границ участка и наложение на соседний участок.

Арбитражный суд вынес решение о сносе незаконной пристройки и обязал собственника провести снос в течение трех месяцев. В случае невыполнения решения в установленный срок администрации округа предоставлено право на самостоятельный снос постройки.

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