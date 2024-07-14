Еще одно незаконное предприятие ликвидировали в промзоне Болтино в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

На территории промышленной зоны Болтино в Мытищах предприятие-нарушитель организовало стоянку строительной техники. Мытищинский городской суд обязал компанию прекратить деятельность.

Администрация округа выявляет и ликвидирует работу незаконных организаций в промышленной зоне рядом с деревней Болтино в Мытищах. Недавно она уже обращалась в суд с требованием снести 14 строений.

Местные жители обратились в администрацию с жалобами еще на одно предприятие. Оно разместило стоянку строительной техники на территории промзоны Болтино. Кроме того, предприятие занималось просеиванием песка и грунта. Эти земли для таких работ не предназначены.

Администрация Мытищ обратилась в городской суд, чтобы запретить работу компании. А 10 июля суд удовлетворил требования муниципалитета.

Суд обязал нарушителя прекратить работы и привести земельный участок в порядок.

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