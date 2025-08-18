Еще одно нарушение при размещении грузовых контейнеров выявили в Одинцове

Эконадзор Московской области зафиксировал нарушение экологических требований по размещению арендованных грузовых контейнеров в Одинцовском округе. Выездная проверка прошла на земельном участке в селе Юдино.

Выяснилось, что местная индивидуальная предпринимательница хранит здесь арендованные контейнеры, тогда как сам участок находится в аренде у другого юридического лица. Более того площадку, предназначенную для хранения грузовых контейнеров, не поставили на государственный учет в реестре объектов негативного воздействия. А это противоречит установленным экологическим требованиям.

Специалисты зафиксировали несоответствия по нескольким пунктам нормирования: использование территории под хранение контейнеров осуществлялось третьими лицами, при этом не соблюдались требования к учету и учетной регистрации площадок.

Напоминаем, что постановлением губернатора Московской области утверждены правила хранения и использования грузовых контейнеров на территории региона. Эти требования разработали для обеспечения контроля за обращением с арендованными контейнерами и минимизации экологических рисков, связанных с их размещением и эксплуатацией.