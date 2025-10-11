Еще одно домовладение подключили к газу в Одинцове в рамках газификации
Реализация проекта Социальная газификация продолжается в Одинцовском округе. Очередное домовладение к централизованному газоснабжению подключили на Баковке.
Специалисты Мособлгаза подключили новому абоненту не только котел и газовый счетчик, но и плиту, а также датчики контроля загазованности. Данная система фиксирует даже минимальное содержание газа в воздухе и предупреждает хозяев о возможной опасности.
«Зимой мы здесь не жили, использовали только столярную мастерскую. Отапливали здание электричеством — для поддержания температуры в доме порядка 10 градусов выходило 15 тысяч рублей в месяц. Теперь с газом будет совсем другое дело», — сказал домовладелец Александр Зотов.
Всего в Одинцовском округе с момента начала программы к газу подключили уже 3859 домов. Газ до границ участков бесплатно подведен к 6,5 тысячам домовладений.