Еще одни незаконный торговый павильон снесли в Котельниках

Системная работа по упорядочиванию нестационарной торговли активно ведется в городском округе. Очередной незаконный торговый павильон, расположенный у дома № 6, демонтировали в микрорайоне Ковровый в Котельниках.

Владелец объекта в установленные сроки не выполнил предписание о самостоятельном устранении нарушения, основанное на вступившем в законную силу решении суда. В результате павильон был снесен. Он стал уже 17-м по счету объектом, демонтированным на территории округа с начала 2025 года. Приведение торговой инфраструктуры в Котельниках в соответствие с новыми требованиями будет продолжено.

Системная работа по наведению порядка в сфере уличной торговли является частью общеобластной стратегии, направленной на создание комфортной городской среды, обеспечение безопасности граждан и соблюдение единых стандартов ведения предпринимательской деятельности. Схемы размещения нестационарных торговых объектов пересматриваются во всех муниципалитетов Подмосковья.