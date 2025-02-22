Еще одна жительница Шатуры приобрела квартиру благодаря жилищному сертификату

В городском округе Шатура продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилья. Благодаря специальным жилищным сертификатам, жители могут самостоятельно выбрать новое жилье, а также улучшить свои жилищные условия.

Одной из участниц программы стала Татьяна Костенко. Женщина долгие годы жила в деревянном доме на улице Фридриха Энгельса в городе Рошаль. Постройке почти 100 лет, и за это время здание сильно обветшало: крыша протекала, коммуникации пришли в негодность. Дом признали аварийным. Чтобы не ждать строительства нового дома для переселенцев, Татьяна решила воспользоваться жилищным сертификатом, который с 2022 года выдается в Подмосковье. Она самостоятельно выбрала просторную квартиру с ремонтом и мебелью и уже через месяц отметила новоселье.

«Нам хотелось побыстрее, потому что тяжело, когда крыша течет, когда на щиток электрический вода льется. Решили воспользоваться этой программой и абсолютно не пожалели — квартира шикарная», — поделилась Татьяна Костенко.

Сертификаты дают возможность приобрести жилье в любом округе Подмосковья, вложиться в строительство дома или использовать их для погашения ипотеки. Компенсация за квадратный метр составляет 130 тысяч рублей, а минимальная оплачиваемая площадь — 33,5 квадратных метра.