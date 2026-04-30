Еще одна жительница Лобни получила квартиру по договору соцнайма

Долгое время она находилась в очереди на получение жилья по договору социального найма. Недавно Галина Александровна обратилась за помощью в получении квартиры в администрацию города, и результатом совместной работы стало долгожданное новоселье.

Глава города поздравила жительницу с важным событием и отметила, что решение жилищных проблем лобненцев является одним из ключевых приоритетов администрации городского округа. В Лобне действуют муниципальные программы по обеспечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Так, в 2025 году из аварийного жилья были переселены 19 человек.

Также в рамках социальной ипотеки жилье в Лобне получают врачи и учителя. Программы «Земский доктор», «Социальная ипотека» и компенсация аренды жилья помогают привлекать в округ ценные кадры и создавать для них комфортные условия для жизни и работы.