Еще одна жительница аварийного дома в Лосино-Петровском получила жилищный сертификат

Жительница Лосино-Петровского Анна Борисова получила сертификат на приобретение жилья в июне этого года. Благодаря этому документу она уже купила квартиру в новом доме и сейчас делает в ней ремонт.

Пока еще Анна Ивановна проживает в двухэтажном доме на улице Чехова 1956 года постройки. Два года назад его признали аварийным. Несмотря на то, что здесь прошли 37 лет жизни и все уже родное и понятное, покупка в новостройке была волнительным и радостным событием для всей семьи.

Новую квартиру женщина приобрела в жилом комплексе Новоград Монино рядом с поселком Монино. Выбор пал на этот район из-за малоэтажных домов с современными детскими площадками, в шаговой доступности магазины и недалеко рынок. Место тихое и рядом с лесом. Кроме того, она не хотела уезжать далеко от Лосино-Петровского. Здесь у неё работа, родственники и друзья.

Сейчас в новой квартире делают ремонт. Уже провели электричество и сантехнику. В ближайшее время оштукатурят стены и зальют полы. После этого приступят к чистовой отделке.

Женщина отметила, что покупка квартиры в новостройке имеет существенный плюс — ремонт здесь сразу можно сделать «под себя». После его завершения она вместе с детьми будет праздновать новоселье в новой, светлой и уютной квартире.