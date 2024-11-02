Еще одна жительница аварийного дома получит квартиру в Жуковском

Последний в 2024 году жилищный сертификат получила обладательница аварийного жилья на улице Мичурина. Документ женщине вручил глава городского округа Борис Аубакиров.

Сертификат ускоряет переезд в новое жилье, которое можно приобрести в любом населенном пункте Московской области. Собственники имеют возможность сразу получить деньги на покупку квартиры, не дожидаясь, пока дом будет построен.

Обладатели документа могут также значительно улучшить свои жилищные условия. Минимальная площадь предоставляемого жилья составляет минимум 33 квадратных метра.

Борис Аубакиров отметил, что большинство жителей, которые получили сертификаты, решили остаться в Жуковском.

Очередной этап национального проекта «Жилье и городская среда» начался в Подмосковье в 2024 году.

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