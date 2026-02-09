Еще одна встреча в рамках медицинского проекта прошла в Раменском

Ключевые аспекты лекарственного обеспечения и безопасности пациентов рассмотрели в рамках проекта «Здравчас» в Раменской больнице. Врачи выступили с докладами и отчетами.

Глава округа Эдуард Малышев на встрече отметил, что основной приоритет в работе медицинских учреждений — это получение жителями качественной и своевременной помощи.

Ирина Мироненко, заведующая аптекой, представила отчет «Лекарственное обеспечение в 2025 году». Были обозначены планы по обеспечению пациентов необходимыми препаратами на предстоящий год. Светлана Фролова, врач — клинический фармаколог, выступила с докладом «Эффективность лекарственной безопасности». Обсудили меры по минимизации рисков и повышению безопасности медикаментозного лечения. Елена Громова, заведующая отделом лекарственного обеспечения, рассказала о «Лекарственном обеспечении льготной категории граждан». Особое внимание уделили вопросам доступности лекарств для социально уязвимых групп населения.

Главный врач Раменской больницы Сергей Викторович Маркитан подвел итоги обсуждения и обозначил дальнейшие шаги по улучшению работы учреждения.