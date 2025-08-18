Еще одна тренировка для детей по воркауту прошла в Подольске

В рамках федерального оздоровительного проекта «Прорыв к здоровью» в сквере 200-летия Подольска прошла очередная бесплатная тренировка по воркауту. Во время занятия с детьми и подростками работали опытные тренеры.

Руководитель школы по воркауту Кирилл Мезин рассказал, что с участниками работали на брусьях, отжимались, тренировали статические элементы и разбирали технику выполнения стойки на руках. Занятия по воркауту включают разминку, общую физическую подготовку и игровые упражнения.

Особое внимание тренеры уделяют безопасности участников: все упражнения выполняют над спортивными матами. Занятия помогают развить у детей физические навыки.

Присоединиться к проекту «Прорыв к здоровью» в сквере 200-летия Подольска могут все желающие в возрасте семи лет и старше. Подобные тренировки проходят каждое воскресенье, начало в 11:00.