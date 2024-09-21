Еще одна сирота из Жуковского получила жилье по соцпрограмме

Анастасия Варнакова из Жуковского, оставшаяся без попечения родителей, получила ключи от собственной квартиры благодаря социальной программе. Девушка стала обладательницей жилья с ремонтом и сантехникой.

Ключи от квартиры девушке вручил глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров. Ей передали жилье с выполненным ремонтом, оборудованное сантехникой и плитой.

«Каждый раз, вручая ребятам ключи или жилищные сертификаты, я искренне радуюсь за каждого из них, поскольку для нас это тоже очень волнительные и радостные моменты. От всего сердца поздравляю Анастасию с таким важным жизненным событием. Хочу пожелать, чтобы эта квартира стала для нее настоящим домом, наполненным уютом и дорогими сердцу мгновениями», — сказал Борис Аубакиров.

Анастасия Варнакова учится на втором курсе РХТУ имени Д. И. Менделеева на химика-ядерщика, занимается волейболом, любит рисовать.

Отметим, что в этом году жилищные сертификаты получили уже трое ребят, оставшиеся без попечения родителей. Еще одного жителя города обеспечат жильем до конца этого года.

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