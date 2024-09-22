Еще одна сирота из Можайска приобрела квартиру по жилищному сертификату

Еще одна сирота из Можайска Мария получила ключи от квартиры, которую приобрела по жилищному сертификату. Право на покупку вручают совершеннолетним жителям, которые в детстве остались без попечения родителей.

Мария выбрала квартиру со свежим ремонтом, новой кухней, балконом и сантехникой со всеми удобствами: отоплением, водоснабжением и электричеством.

Девушку лично поздравил глава городского округа Денис Мордвинцев.

Отметим, 22 жителя Можайска получат сертификат для детей-сирот в этом году. Скоро еще семь жителей отпраздную новоселье.

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