Еще одна семья в Воскресенске переехала из аварийного жилья в новое

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил семью Кудиновых, которые стали новоселами благодаря программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Это событие стало ярким примером успешной реализации программы в регионе.

Семья Кудиновых воспользовалась сертификатом, который позволил им значительно улучшить свои жилищные условия. Благодаря государственной субсидии они смогли приобрести новое комфортное жилье.

«Улучшение жилищных условий и удовлетворенность жителей условиями проживания — самый верный маркер нашей работы», — отметил Алексей Малкин.

Программа предоставляет гражданам широкий выбор: они могут приобрести квартиру в новостройке или на вторичном рынке, вложить средства в ипотеку, выбрать более просторное жилье или направить средства на строительство собственного дома. Это позволяет каждой семье найти оптимальное решение, учитывающее их потребности и возможности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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