Еще одна семья в Серпухове приняла детей на временную опеку

Семья Корольковых из Серпухова, воспитывающая семерых детей, получила статус ресурсной. Это требует особого подхода, поскольку размещение ребенка является временным. Пять ребят в семье приемные, двое родные.

Как отмечают Корольковы, важно соблюдать баланс — дать ребенку тепло и заботу, но при этом не формировать глубокую привязанность, поскольку такое размещение носит временный характер.

Супруги обладают многолетним опытом родительства. Их путь начался с принятия в семью приемного ребенка, вскоре родился и совместный. Ребята занимаются рисованием и осваивают игру на фортепиано, скрипке и гитаре.

Отметим, всего на территории Серпухова проживают более 10 ресурсных семей. Эти люди с добрыми сердцами проходят специальную подготовку и готовы предоставить временный дом детям, оказавшимся в трудной ситуации.

Стать ресурсной семьей могут только профессиональные приемные родители после прохождения специального обучения. Процедура включает обращение в органы опеки, прохождение курса из 12 занятий в школе приемных родителей в течение 2,5 месяцев, а также сбор необходимых документов.

Программа обучения охватывает все аспекты воспитания детей-сирот и их адаптации в новых условиях.