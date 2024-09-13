Еще одна семья в Химках приобрела квартиру благодаря программе «Жилище»
Жительница Химок Нурана Керимова является мамой шестилетней девочки. Она приобрела собственную однокомнатную квартиру в новостройке благодаря программе «Обеспечение жильем молодых семей».
Семья жила в муниципальной квартире. Улучшить жилищные условия ей помогла администрация муниципалитета.
«Дом еще строится. Квартиры будут сдавать с отделкой, так что можно будет сразу въезжать», — поделилась Нурана Керимова.
Напомним, что в этом году программой «Обеспечение жильем молодых семей» воспользовался 271 человек. Получить льготы могут граждане в возрасте до 35 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, когда на человека приходится менее 10 квадратных метров. Также обратившиеся должны проживать в Подмосковье и иметь возможность оплатить 65% расчетной стоимости квартиры.
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