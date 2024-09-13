Еще одна семья в Химках приобрела квартиру благодаря программе «Жилище»

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Жительница Химок Нурана Керимова является мамой шестилетней девочки. Она приобрела собственную однокомнатную квартиру в новостройке благодаря программе «Обеспечение жильем молодых семей».

Семья жила в муниципальной квартире. Улучшить жилищные условия ей помогла администрация муниципалитета.

«Дом еще строится. Квартиры будут сдавать с отделкой, так что можно будет сразу въезжать», — поделилась Нурана Керимова.

Напомним, что в этом году программой «Обеспечение жильем молодых семей» воспользовался 271 человек. Получить льготы могут граждане в возрасте до 35 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, когда на человека приходится менее 10 квадратных метров. Также обратившиеся должны проживать в Подмосковье и иметь возможность оплатить 65% расчетной стоимости квартиры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте