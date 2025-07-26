Еще одна семья в Чехове переедет из аварийного жилья в новую квартиру
Глава Чехова Михаил Собакин вручил сертификаты на квартиру супругам Владимиру и Елене Мариным из поселка Мещерское. Они улучшат свои жилищные условия благодаря госпрограмме Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».
Дом, где Марины являются собственниками квартиры, признали аварийным в феврале 2025 года. Владимир и Елена обратились в администрацию муниципального округа Чехов, там им помогли подготовить все документы и рассказали о выгодных условиях приобретения нового жилья по сертификату.
«Искренне рад, что наши жители имеют возможность улучшить свои жилищные условия за счет средств бюджета Московской области. Получение сертификата — это не только финансовая поддержка, но и шанс реализовать свои планы и мечты», — отметил Михаил Собакин.
В новую квартиру Владимир и Елена въедут в течение следующей недели.
«В новое жилье переезжаем. Спасибо государству, что дает такие возможности», — поблагодарил Владимир Марин.
Напомним, что программу выдачи жилищных сертификатов в Подмосковье возобновили с 1 июня 2025 года. Заявление на участие в ней могут подать владельцы аварийного жилого помещения и уже в течение одного месяца переехать в современное и комфортное жилье. Сертификат можно направить и на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного.