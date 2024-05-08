Еще одна семья приобрела жилье в Щелкове по льготной программе | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 10:15 Еще одна семья приобрела жилье в Щелкове по льготной программе Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Многодетная мама из Щелкова Елена Парусимова приобрела собственное жилье благодаря льготной программе. После праздников в новой трешке проведут ремонт.

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, Елена вспитывает троих детей: семилетнего сына Кирилла, двухлетнюю дочь Еву и однолетнего Макара. Долгое время они жили в небольшой квартире. Решить проблему удалось с помощью региональной поддержке.

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«В новостройке мы искали сразу квартиру с хорошей планировкой. В нашей „трешке“ большая кухня, просторная лоджия. После праздников займемся ремонтом, так как стоят только стены. Хотим, чтобы квартира была светлая, в спокойных нейтральных тонах. Мальчики будут жить в одной комнате, дочка в другой и мама в третьей», — говорит Елена.

Всего в этом году участниками программы стала 271 семья. Подать заявку на получение поддержки можно по ссылке.

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