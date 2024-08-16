Еще одна семья приобрела квартиру в Сергиевом Посаде по льготной программе

Молодая семья Ермаковых приобрела собственное жилье в Сергиевом Посаде по льготной программе. Они переедут в «трешку» из коммунальной квартиры.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Ермаковы приобрели квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Дмитрий и Дарья воспитывают двойняшек Артема и Веронику, им скоро будет два года. Ранее они были вынуждены жить в коммунальной квартире. О программе семья узнала от родственников.

«Мы долго подбирали подходящий вариант. В итоге приобрели „трешку“ на восьмом этаже в девятиэтажке. Квартира сразу понравилась, почувствовали себя в ней комфортно. Прямо рядом с домом детский сад. Сделаем ремонт и будем переезжать», — рассказал Дмитрий.

Принять участие в программе могут семьи младше 35 лет, не имеющие собственного жиля и зарегистрированные в Подмосковье. Подать заявку можно по ссылке.

В этом году поддержку получит 271 семья.

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