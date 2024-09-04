Еще одна семья приобрела квартиру в Сергиевом Посаде по льготной программе

Еще одна многодетная семья получила квартиру в Сергиевом Посаде по льготной программе. Логист Светлана Елисова переедет в «трешку» вместе с двумя дочерьми и сыном.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, Логист Светлана Елисова воспитывает двух дочерей — Анну и Надежду, а также восьмилетнего сына Романа. В их семье принято помогать друг другу, ребята с детства приучены к труду и работе по дому.

Раньше семья жила с родственниками. О программе поддержки Елена узнала от знакомых.

«Нам удалось взять трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Уже переехали. Теперь всем хватает места. Хороший район — есть детские площадки, рядом парк. Особенно радует, что везде установлены камеры, и я могу видеть, где находятся мои дети», — рассказала она.

Принять участие в программе, нужно быть младше 35 лет, не иметь собственного жилья и быть зарегистрированным в Подмосковье. Подать заявку можно по ссылке.

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