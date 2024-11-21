Еще одна семья приобрела квартиру в Красногорске по льготной программе

Семья Логутовых из Красногорска приобрела трехкомнатную квартиру по льготной программе. Ранее супруги Денис и Марина и их двое детей жили в съемном жилье.

Денис и Марина Логутовы недавно во второй раз стали родителями. Они воспитывают 11-летнего сына Артема и маленькую Марию.

Ранее семья жила в съемной квартире. Узнав о программе поддержки, пара решила подать документы и смогла приобрести «трешку» на вторичном рынке.

«Сначала мы рассматривали новостройки, но как раз в это время узнали, что нашу семью ждет прибавление. Поэтому взяли трехкомнатную квартиру в нашем районе. Тем более, что сын очень просил остаться в своей школе», — рассказала Марина.

Получить поддержку могут жители младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и зарегистрированы в Подмосковье. Пожать заявку можно по ссылке.

Всего в этом году квартирами обеспечат 271 семью.