Еще одна семья приобрела квартиру в Электростали по льготной программе

Многодетная семья Симоновых приобрела квартиру в Электростали по льготной программе. Ранее они были вынуждены жить вдесятером в «трешке».

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Светлана и Андрей воспитывают восемь детей. Долгое время они жили в трехкомнатной квартире в десятером, однако региональная поддержка дала им возможность приобрести еще одну «трешку», где теперь будут жить старшие дети.

«Мы приобрели еще одну трехкомнатную квартиру. Туда поедут жить трое старших детей. Им уже пора строить свою жизнь. В новой квартире хорошая планировка, просторная кухня — для нас это важно. Дом находится в районе с удобной транспортной доступностью», — рассказала Светлана.

Семьи с семью и более детьми могут получить стопроцентную субсидию на покупку жилья по госпрограмме.

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