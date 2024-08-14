Еще одна семья приобрела квартиру в Балашихе по льготной программе

Еще одна молодая семья приобрела собственную квартиру в Балашихе благодаря льготной программе. Вместе с сыном Космынины переедут в просторную «двушку».

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Космынины переедут в новую квартиру благодаря программе. Алексей и Екатерина воспитывают 11-летнего сына Никиту, мальчик мечтает стать программистом.

Раньше семья жила в одной квартире с родственниками, о программе они узнали в интернете.

«Мы взяли полноценную „двушку“ в строящемся доме. Квартиры будут сдаваться сразу с ремонтом. Частично будет мебель и техника — холодильник, встроенная посудомоечная машина. Это очень удобно — заезжай и живи!» — рассказала Екатерина.

Принять участие в программе могут жители до 35 лет, которые не имеют собственного жилья и зарегистрированы в Подмосковье. Подать заявку можно по ссылке.

В этом году в Подмосковье жильем обеспечат 271 семью.

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