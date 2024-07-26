Еще одна семья переехала из аварийного жилья по госпрограмме в Воскресенске

В Воскресенске успешно реализуется государственная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Благодаря этой инициативе жители аварийных домов могут получить субсидии на покупку нового жилья.

Так, семья Жирновых, ранее проживавшая в признанном аварийным доме в селе Барановское, переехала в квартиру площадью 71 квадратный метр в селе Конобеево.

«Для нас было важно, чтобы квартира была просторной и находилась недалеко от школы, где учатся наши дети. Здесь есть парковочные места, детская площадка, а вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности. Хочу отметить, что вся оплата по субсидии продавцам пришла очень быстро», — поделилась Елена Жирнова.

Напомним, что средства сертификата можно использовать для приобретения квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке, вложить их в ипотеку, приобрести равноценное или более просторное жилье, либо направить на строительство собственного дома.

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