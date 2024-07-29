Еще одна семья из Воскресенска переехала в новостройку из аварийного дома

Фото: Минстрой МО

Семья Жирновых из Воскресенска переехала в новую квартиру по льготной программе. Они перебрались из аварийного дома в трешку в селе Конобеево.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, для семьи была важна площадь помещения, близость школы, магазинов и автобусной остановки. Выбрать квартиру они смогли самостоятельно благодаря жилищному сертификату.

«В Подмосковье собственники жилья, признанного аварийным, могут получить жилищный сертификат, с помощью которого есть возможность самостоятельно и оперативно решить свой квартирный вопрос», — отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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