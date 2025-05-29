Еще одна подмосковная компания получила IT-грант
Еще одна IT-компания Подмосковья получила грант от правительства. «Умное пространство» занимается разработкой решений на ритейла.
Как рассказали в региональном Мингсоуправления, компания занимается оцифровкой и автоматизацией всех этапов создания покупательских ценностей, а также реализует полный цикл доставки товаров.
«Поддержка IT-отрасли — это стратегический вектор развития для Подмосковья. Мы стремимся создать максимально благоприятные условия для высокотехнологичного бизнеса. Каждый грант — это наш вклад в развитие и инновации. Мы и дальше готовы поддерживать и сопровождать подмосковные IT-компании на этом пути», — сказал первый заместитель директора «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.
Чтобы получить грант, организации должны соответствовать требованиям: иметь выручку от не менее 30%, создать пять рабочих мест с зарплатой от 120 тысяч рублей и работать по определенным видам экономической деятельности.
Подробные условия участия в программе доступны на портале госуслуг Подмосковья.