Еще одна подмосковная IT-компания получила грант

Подмосковная IT-компания «Юзтех Профешнл» получила грант от правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Компания специализируется на разработке ПО и предоставляет услуги по созданию новых приложений, направленных на автоматизацию бизнес-процессов современных предприятий.

Напомним, чтобы получить грант, необходимо подать заявку. Сделать это могут предприятия, выручка от производства компьютерной техники которых составляет не менее 70%. Субсидию предоставляют предприятиям, если в их штат приняли не менее пяти новых высококвалифицированных сотрудников. При этом, они должны работать в Подмосковье минимум год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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