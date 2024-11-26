Еще одна особо охраняемая природная территория появится в Дмитрове

В лесу в округе деревни Коверьянки водятся краснокнижные, редкие виды птиц и растений. Иван Курданин выслушал жителей, вник в суть вопроса и наметил пути их решения.

«Я уже встречался с жителями Сбоево. Действительно, это место нуждается в бережном отношении. Предложил начать защиту территории около деревень с оформления необходимых документов в областном Министерстве экологии и природопользования. Предупредил, что этот процесс займет время и силы, в том числе и у жителей. Они согласились», — отметил Иван Курданин.

Активисты жилого комплекса «Пятиречье» пожаловались на работу управляющей компании. Иван Курданин отметил, что в округе работают 30 управляющих компаний, и к каждой есть обоснованные претензии.

«Так быть не должно. Мы сейчас продумываем вариант создания единой муниципальной управляющей компании, где все будет максимально прозрачно и продумано для комфорта жителей», — сказал Иван Юрьевич.

Жители «Пятиречья» высказали желание перейти в муниципальную управляющую компанию через систему электронного голосования на портале «Дом.Госуслуги».

Отметим, график приема главы и заместителей размещен на сайте. Записаться можно по телефону: 8 (496) 221-98-05, добавочный — 1314.

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