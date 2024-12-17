Еще одна молодая семья в Одинцове улучшила жилищные условия

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», входящая в состав государственной программы Московской области «Жилище», оказала значительную помощь семье Липа из Наро-Фоминского городского округа, позволив им переехать из служебной квартиры в собственное жилье. Квартира нужна была не только им — у Ярослава и Елены подрастает маленький сын Денис, которому 3,5 года.

Ранее семья жила в условиях, которые не соответствовали их потребностям, так как это была служебная квартира. Узнав о региональной мере поддержки через интернет, супруги решили подать заявку и стали участниками программы. Они выбрали новостройку в Одинцовском городском округе.

«Мы уже переехали, и больше всего нравится уют и ощущение того, что это действительно наш дом. Кроме того, район очень спокойный», — поделился своими впечатлениями Ярослав.

Согласно данным программы, за 2024 год 271 молодая семья в Подмосковье смогла стать участником данной инициативы.

Напомним, что для участия в подпрограмме требуется соответствовать нескольким критериям. Необходимо быть в возрасте до 35 лет, иметь необходимость в жилье (площадь менее 10 квадратных метров на человека), зарегистрироваться по месту жительства в Подмосковье, а также иметь достаточный доход для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получения кредита на эту сумму. Заявку на участие можно подать в удобном формате — онлайн, что делает процесс еще более доступным и комфортным для молодых семей.