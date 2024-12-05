Еще одна молодая семья приобрела квартиру в Пушкино по льготной программе

Молодая семья Губановых приобрела квартиру в Пушкино благодаря льготной программе. Раньше супруги жили с двумя детьми с родственниками.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, семья приобрела квартиру благодаря госпрограмме.

В семье Василия и Юлии растут два сына: 13-летний Артем и восьмилетний Дмитрий. Раньше они были вынуждены жить в небольшой квартире вместе с родственниками. Теперь семья переедет в «двушку».

«Мы не решались принять участие в подпрограмме, потому что нам говорили, что много сложностей. Подав документы, мы были приятно удивлены, когда все получилось. Субсидия помогла нам приобрести двухкомнатную квартиру. Теперь у детей и у нас по отдельной комнате. Дом расположен в центре города, это просто замечательно!» — рассказала Юлия.

Всего в этом году участниками программы стала 271 семья.

Подать заявку на получение поддержки можно по ссылке.