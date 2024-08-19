Еще одна молодая семья приобрела квартиру в Лыткарине по льготной программе

Молодая семья Жосан приобрела квартиру в Лыткарине по льготной программе. Они переедут в «двушку» из однокомнатной квартиры родственников.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Никита и Анастасия воспитывают двухлетнюю дочь Машу. Ранее они проживали в однокомнатной квартире вместе с родственниками. О программе они узнали от друзей.

«Мы хотели жить в новом доме и такой вариант нашелся. Новостройка находится в центральном районе. Очень красивое место, рядом набережная. Мы взяли там „двушку“. Переезжать будем в следующем году», — рассказала Анастасия.

Получить меру поддержки могут жители младше 35 лет, которые не имеют собственного жилья и прописаны в Подмосковье. Подать заявку можно по ссылке.

В этом году жилье по программе получит 271 семья.

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