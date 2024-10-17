Еще одна молодая семья приобрела квартиру в Луховицах по льготной программе
Молодая семья Медведевых приобрела квартиру по льготной программе в Луховицах. Алена и ее восьмилетняя дочь Анастасия переедут в «двушку». Раньше они были вынуждены жить в съемной квартире.
Как рассказали в Минжилпоитики Подмосковья, мама и дочь получили квартиру по программе «Обеспечение жильем молодых семей». О такой возможности Алена узнала от друзей.
«Мы выбрали „двушку“ на вторичном рынке. Состояние квартиры позволило сразу заехать и жить. Мы настолько счастливы, что обрели свой угол! Дополнительный плюс — школа рядом с нашим домом», — рассказала она.
Принять участие в программы могут жители моложе 35 лет, которые нуждаются в жилье и имеют доход для оплаты 65% расчетной стоимости.
Подать заявку можно по ссылке.
В этом году участниками программы стала 271 семья.
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