Еще одна молодая семья приобрела квартиру в Люберцах по льготной программе

Еще одна молодая семья получила квартиру на льготных условиях в Люберцах. Медсестра Татьяна Попова и ее четырехлетняя дочь переедут в «двушку» в новостройке.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, молодая семья переедет в Люберцы из Павловского Посада. Там медсестра Татьяна Попова и ее четырехлетняя дочь Ева жили в малогабаритной квартире вместе с родственниками. О программе поддержки женщина узнала в соцсетях.

«Наш дом должны сдать следующей весной. Переедем в Люберцы поближе к Москве. Очень понравился район. Все рядом — садики, школы, мне удобно ездить на работу», — рассказала она.

Принять участие в программе могут жители младше 35 лет, которые нуждаются в жилье и прописаны в Подмосковье. Подать заявку можно по ссылке.

В этом году поддержку получит 271 семья.